برلماني: قانون الملكية الفكرية يقضي على صعوبة استخراج التراخيص

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن قانون الملكية الفكرية يعتبر من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.



وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لجنة الصناعة، سوف تستكمل مناقشة قانون الملكية الفكرية، خلال دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن القانون يحارب مصانع بير السلم، والسلع المضروبة، ويحاول إدخال ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي.



وأشار، عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، إلى أن قانون الملكية الفكرية، لا يحارب فقط مصانع بير السلم، والسلع المضروبة، وإنما يهدف ايضا إلى القضاء على صعوبة استخراج التراخيص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، كما سبق الإشارة إليه.