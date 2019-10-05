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ثقافة

يوم النصر..عرض مسرحى بالإسكندرية بدءا من الأحد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تستعد فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح لتقديم إحتفالية "يوم النصر "، و ذلك ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ابتداء من الأحد المقبل الموافق ٦ أكتوبر الجاري في تمام الثامنة مساء.

يقول الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية ان "يوم النصر " احتفالية غنائية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم، يتناول العرض الربط مابين روح النصر في حرب أكتوبر وروح العمل وبناء مصر الآن.

"يوم النصر "بطولة واهداء من هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، و شباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، ديكور وليد جابر، إضاءة ابراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، و إخراج إسلام عبدالشفيع.
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