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اقتصاد

أسهم العقارات تسجل مليار جنيه بتعاملات البورصة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تصدر قطاع العقارات قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 546.9 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 967.1 مليون جنيه.

تلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بتداول 404.4 مليون ورقة مالية بقيمة 772.5 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بتداول 11.6 مليون ورقة مالية بقيمة 686.9 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتداول 256.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 218 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 41.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 195.2 مليون جنيه.

ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 39.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 191 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 27.5 مليون ورقة مالية بقيمة 169 مليون جنيه.
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