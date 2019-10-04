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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية المباراة الافتتاحية للجولة 3

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت اليوم الجمعة المباراة الافتتاحية من منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عندما استضاف سموحة ضيفه إنبي، على أن تقام باقي المباريات في الأيام المقبلة.

وحقق فريق سموحة فوزا صعبا على منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة فى المركز السادس بـ 4 نقاط ، بينما تجمد إنبي فى المركز السابع عشر برصيد نقطة.

وتقام غدًا في الثالثة عصرًا مباراة الاهلي واسوان على ملعب أسوان ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي يتصدره بيراميدز بالتساوي مع المارد الأحمر بفارق الأهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:
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