1.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين 66.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.5 % و سجل العرب 9.1 %.
سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1784 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 516.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 71.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2 % والعرب على 10.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1784 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 516.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 71.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2 % والعرب على 10.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.