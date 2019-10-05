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اقتصاد

1.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
مثلت تعاملات المصريين 66.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.5 % و سجل العرب 9.1 %.

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1784 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 516.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 71.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2 % والعرب على 10.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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