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رياضة

محامي جينيراسيون متهمًا الزمالك بالتزوير: اختلقوا أسبابًا لمنع إقامة المباراة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:43 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
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إسماعيل محمود
اتهم موسى سار ، محامي نادي جينيراسيون فوت السنغالي نادي الزمالك بالتزوير ، وذلك على خلفية أحداث الأزمة الأخيرة بالناديين والمتعلقة بمباراتهما في دوري أبطال افريقيا.

وقال موسى سار في تصريحات لموقع ويوسبورت السنغالي:"الموقف الآن على طاولة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، موقفنا سليم ، وإذا لم يصدر قرار في صالحنا سنتجه للمحكمة الدولية الرياضية ،لدينا حق نريد الحصول عليه وهذا أمر هام يجب على الجميع احترامه."

وأضاف سار:"تغيير ملعب وموعد المباراة لا يتوافق مع لوائح كاف ، لسببين ، لأن المسئول الوحيد عن تغيير ملعب المباراة وموعدها هو لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي، والسبب الثاني أن يكون هناك سبب قوي ومنطقي لهذا التغيير دون اتفاق الناديين ، ويكون ذلك بسبب مشكلة أمنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق في حالة الزمالك ، حيث أن مصر آمنة ولا يوجد سبب للتغيير."

وأكمل سار:"لقد كان ذلك الأمر تزويرًا بمعنى الكلمة ، فهناك مباريات لعبت يومي 26 و 28 من الشهر الماضي ، لذا لا يمكننا أن نقول إنه كانت هناك مشكلة أمنية ، الزمالك لم يرد لعب المباراة في القاهرة واختلق حججًا كاذبة لذلك."

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قراره النهائي بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي الثلاثاء المقبل، قبل يوم من سحب قرعة دور المجموعات.
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