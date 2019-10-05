الأحزاب في 24 ساعة.. الحرية يطلق مبادرة شكوتك تهمنا لتلقي مشاكل المواطنين حول التموين.. ومستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع السلع والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

مستقبل وطن يفتتح معرضا لبيع السلع وأدوات المدارس بأسعار مخفضة بسوهاج

الحرية المصري يطلق مبادرة شكوتك تهمنا لحل مشكلات المواطنين





شهدت الأحزاب على مدار 24 ساعة الأخيرة تحركات لخدمة المواطنين وتقديم المساعدات لهم، سواء عن طريق التواصل مع الحكومة، أو تقديم الدعم المادي الممثل في السلع والأدوات المدرسية





في البداية، افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة سوهاج، معرضا لبيع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك المجمدة، وأدوات المدارس، بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز البلينا فى جنوب المحافظة.





وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، إن المعرض أقامته أمانة الحزب بمركز البلينا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، على مساحة 150 متر مربعا بميدان الشهيد عصمت أمين أمام مدرسة الثانوية بنات، لافتا إلى أن المعرض يأتى فى إطار تواصل الدور المجتمعى للحزب إلى جانب دوره السياسى، فى الإلتحام بالجماهير على أرض الواقع، والعمل على حل مشاكلهم وتلبية متطالبتهم، وتكثيف المبادرات الإجتماعية الخاصة بتوفير متطلباتهم الغذائية، والإستهلاكية بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم وتحميهم من جشع التجار.





ومن جانبه، قال إسلام نور الدين، أمين لجنة السياسات بالحزب ومنسق المعرض، أن المعرض يأتى فى إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستهدف مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل فى توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، بما يتناسب مع دخولهم وضمان مستوى جيد من المعيشة بالنسبة لهم، مؤكدا أن المعرض مدته 3 شهور، ويشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين.





وفي الوقت نفسه، قال مكافح أبو حمد، أمين الحزب بمركز البلينا، أن المعرض تمت إقامته بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ويضم أنواعا مختلفة من المنتجات والسلع الغذائية، والإستهلاكية، واللحوم، والأسماك المجمدة، واللحوم المصنعة، والأجبان، وجميع أنواع السمن، والزيوت، والسكر، والمكرونة، والأرز، وعسل النحل، والمنظفات، فضلا عن بعض من مستلزمات المدارس من الكشاكيل، والكراسات، والأقلام، وخلافه لافتا إلى أن المعرض يبيع منتجاته بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تصل إلى 40%.





كما أعلنت لجنة التموين وحماية المستهلك بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، عن إطلاق مبادرة "شكوتك تهمنا".





وأوضح عصام نحمده، رئيس اللجنة، أن اللجنة تتلقي الشكاوى بسرية تامة بمقر الأمانة العامة للحزب أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا وحتي الخامسة مساء، مضيفا أن اللجنة خصصت رقم "01001367225"، لتلقي الشكاوى عليه من جميع مقرات الحزب في المحافظات.





وأضاف أن اللجنة تتلقي كافة الشكاوى سواء من السلع أو الخدمات، ويجب أن تكون الشكوى موقعة ومرفق بها صورة البطاقة الشخصية ورقم التليفون.



