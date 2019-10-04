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توك شو

يوسف الحسيني يفضح أردوغان: فاسد يختلس ثروات الأتراك.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:21 م
اردوغان
اردوغان
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قسم التوك شو
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاسد ويختلس من أموال الشعب التركي وثرواته، مضيفًا أن أردوغان لا يريد أن يتحدث أحد عن تجاوزاته داخل تركيا.

وأضاف يوسف الحسيني في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أنه تم إعتقال بعض نواب ممثلي حزب الشعب الجمهوري في تركيا، والبعض الآخر صدر ضدهم بعض الدعاوى القانونية، موضحا أنه تم حبس نائبة ممثلة للحزب لمدة 10 سنوات.

وأكد يوسف الحسيني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لفرض سيطرته على مصر بكل الطرق عن طريق إزالة الثقة بين الرئيس والمجتمع.

مشيرًا إلى أن قناعة وتحمل الشعب المصري تؤكد مدى وجود الثقة بينهم وبين الرئيس السيسي.
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