أمير رمسيس: استئناف تحضيرات حظر تجوال والتصوير نوفمبر المقبل

أكد المخرج أمير رمسيس أنه من المقرر استئناف التحضيرات لفيلمه الجديد "حظر تجوال" خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يستعد لإجراء عدد من بروفات الترابيزة مع الفنانين المشاركين.



وقال أمير رمسيس، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال شهر نوفمبر المقبل، إذ يتبقى ترشيح باقى الأبطال بعد التعاقد مع كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا.



وأضاف أن العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى يوم واحد فقط، موضحًا أن العمل تكمن صعوبته فى قدرة المخرج فى الحفاظ على الإيقاع طيلة الفيلم.

