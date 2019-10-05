توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/10/2019على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كيف يكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 05 اكتوبر- 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخضية فيس بوك .



برج الحمل:

مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة فى مجالك العملي

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار نهائيًا مع الشريك الذي كنت تحلم به

صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر حاول زيارة الطبيب

برج الثور:

مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها فتمالك اعصابك

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما وتعزز هذه الاخبار العلاقة بينكما اكثر

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك



برج الجوزاء:

مهنيًا: تكثر الأفكار البناءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة مما يثير اعجابهم ويكون نتيجة ذالك حصولك على ترقيات مستقبلية فى عملك

عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرا وترضي جميع طموحاتك العاطفية

صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة فلا تتردد فى زيارة الطبيب



برج السرطان:

مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك فى مجالك العملي فاستفد من هذا الظرف

عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم مع الشريك

صحيًا: أخطار كثيرة تهدد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية



برج الاسد:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك وبعض المخاوف من المستقبل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا فتوكل على من خلقك ولا تخف من شئ

عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين

صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده



برج العذراء:

مهنيًا: توقع مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك

عاطفيًا: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، فكُن حذرًا لئلا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية قد تادي الى مشاكل كبيرة مع الشريك

صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم



:برج الميزان

مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لمشروع جديد تكون نتائجه المادية قريبا

عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا

صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجته



برج العقرب:

مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور الى مرحلة أخرى فى حياتك ومجالك المهني

عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي

صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه



برج القوس:

مهنيًا: محبة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل ويساعدونك على تخطي جميع العقبات

عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة واذا كنت اعزب او منفصل فيوم مناسب للقاء شريك مناسب

صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ

برج الجدي

مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ، وهنا أدعوك إلى اعتماد أسلوب مَرِن وسهلٍ ولطيف

عاطفيًا: إبتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بنّاء واضح الخطوط ويكون اساسه الصراحه

صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق

برج الدلو:

مهنيًا: يضطرّك هذا اليوم الى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع لبعض الممتلكات ومكاسب مادية مهمة

عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة





برج الحوت:

مهنيًا: انتبه من غضب يسود اليوم، ولا تخضع لنزواتك، قد تصطدم بخبر يخصّ زميلًا، كأن يكون مرتبطًا او كأن يقرّر الرحيل من دون سبب

عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية

صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك