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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/10/2019على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف يكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 05 اكتوبر- 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخضية فيس بوك .

برج الحمل:
مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة فى مجالك العملي
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار نهائيًا مع الشريك الذي كنت تحلم به
صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر حاول زيارة الطبيب
برج الثور:
مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها فتمالك اعصابك
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما وتعزز هذه الاخبار العلاقة بينكما اكثر
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك

برج الجوزاء:
مهنيًا: تكثر الأفكار البناءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة مما يثير اعجابهم ويكون نتيجة ذالك حصولك على ترقيات مستقبلية فى عملك
عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرا وترضي جميع طموحاتك العاطفية
صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة فلا تتردد فى زيارة الطبيب

برج السرطان:
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك فى مجالك العملي فاستفد من هذا الظرف
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم مع الشريك
صحيًا: أخطار كثيرة تهدد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية

برج الاسد:
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك وبعض المخاوف من المستقبل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا فتوكل على من خلقك ولا تخف من شئ
عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين
صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده

برج العذراء:
مهنيًا: توقع مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك
عاطفيًا: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، فكُن حذرًا لئلا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية قد تادي الى مشاكل كبيرة مع الشريك
صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم

:برج الميزان
مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لمشروع جديد تكون نتائجه المادية قريبا
عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا
صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجته

برج العقرب:
مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور الى مرحلة أخرى فى حياتك ومجالك المهني
عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي
صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه

برج القوس:
مهنيًا: محبة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل ويساعدونك على تخطي جميع العقبات
عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة واذا كنت اعزب او منفصل فيوم مناسب للقاء شريك مناسب
صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ
برج الجدي
مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ، وهنا أدعوك إلى اعتماد أسلوب مَرِن وسهلٍ ولطيف
عاطفيًا: إبتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بنّاء واضح الخطوط ويكون اساسه الصراحه
صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق
برج الدلو:
مهنيًا: يضطرّك هذا اليوم الى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع لبعض الممتلكات ومكاسب مادية مهمة
عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة


برج الحوت:
مهنيًا: انتبه من غضب يسود اليوم، ولا تخضع لنزواتك، قد تصطدم بخبر يخصّ زميلًا، كأن يكون مرتبطًا او كأن يقرّر الرحيل من دون سبب
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك
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