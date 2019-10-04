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محافظات

على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:50 م
على مدار 3 أسابيع..
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان
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محمود زيدان
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية المقدمة من الجمعية العلمية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ، والذي أقيم على مدار 3 أسابيع، حاضر فيها العديد من أساتذة طب وجراحة الوجه والفكين فى مختلف جامعات مصر.

وعلى هامش الدورة التدريبية، كرمت الجمعية عددًا من رموز أطباء الأسنان، من بينهم الدكتور محمد عيسى استشارى طب الأسنان ورئيس قسم الأسنان بمستشفى قلين المركزي، والدكتور محمد الصايغ، مدير إدارة طب الأسنان ونقيب أطباء أسنان كفر الشيخ الأسبق.

حاضر فى هذه الدورة التدريبية، الدكتور عبدالفتاح صلاح أستاذ ورئيس قسم جراحة الوجة والفكين وغرس الأسنان جامعة عين شمس و الدكتور أحمد عبدالواحد شعبان أستاذ التركيبات جامعة المستقبل الدكتور أسامة هلال، مدرس التركيبات جامعة الأزهر، والدكتور مسعد خليفة، مدرس جراحة الوجه والفكين جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فاضل رئيس الجمعية ، الدكتور احمد ابو شادي، أمين الصندوق والدكتور أحمد أبو المجد، نائب رئيس الجمعية، الدكتور عادل حجاج الرئيس الشرفى للجمعية الدكتور صلاح هلال مدير عام ادارة طب أسنان كفر الشيخ الأسبق.

وأكد الدكتور أحمد فاضل، رئيس الجمعية أن نشاط الجمعية غير مقتصر فقط على النشاط العلمى ولكن هناك اهتماما كبيرا بالجانب الاجتماعى لزملاء المهنة ورموزها ويأتي تكريم الرموز من باب الولاء وتقديم الشكر والعرفان لما بذلوه على مدار سنوات فى مهنة طب الأسنان.
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
على مدار 3 أسابيع.. ختام دورة مجانية لجراحي الأسنان بكفر الشيخ..صور
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