3 ملايين جنيه .. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال المواطنين في بني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمديرية امن بني سويف، اليوم، من ضبط صانع موازين وميكانيكي وزوجاتهم يقيمون بمدينة بني سويف، اليوم الجمعة، على خلفية إتهامهم بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين، والنصب عليهم والاستيلاء على اموالهم تحت دعوى استثمارها وإيهامهم بتوظيفها بشراء أسهم في مصنع موازين كائن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف، إلا أنهم لم يردوا المبالغ، او إنشاء المصنع.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من " محمد . ح . ف" 34 عام، تاجر سيارات، مقيم منطقة البشري مدينة بني سويف، وأخرين، يفيد تضرره من " ياسر . س . ا" 38 عام، صانع موازين ومقيم مدينة بني سويف، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لاستثمارها وشراء اسهم في مصنع لصناعة الموازين، ولم يردوا المبالغ او يتم بناء المصنع.



وتبين من التحريات الأولية لوحدة مباحث قسم شرطة بني سويف برئاسة المقدم إبراهيم صفوت، أنه بإلإنتقال إلى مكان البلاغ والتقابل مع المبلغ وكلا من : "هدى . ط . ع" 51 عام، ربة منزل، مقيمة مدينة بني سويف، و" نهى . س . أ" 32 عام، حاصله على دبلوم، مقيمه الرحبة - دائرة القسم، و"عزة . ص . ع" 50 عام، حاصلة على دبلوم، مقيمه شارع الغمراوي، دائرة القسم، وأبلغوا بتضررهم من : " ياسر . س . ا" 38 عام، صانع موازين، مقيم شارع عظيم الدولة بمنطقة الرحبة، وزوجته " رانيا . ف . م" 34 عام، حاصلة على معهد فنى تجاري، و"أيمن . ر . إ" 35 عام، ميكانيكي، مقيم شارع الشهيد عبد الجواد حزين الرحبة، وزوجته "هبه . ع . ف" 30 عام، حاصلة على دبلوم فنى.



وأتهموا المبلغين بأنهم تعرضوا للنصب من صانع الموازين وزوجته والميكانيكي وزوجته بالنصب عليهم والاستيلاء منهم وآخرين علي مبالغ مالية تقدر بحوالي 3 مليون جنية، وإيهامهم بتوظيفها بشراء أسهم في مصنع موازين كائن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب دائرة مركز بنى سويف، ولم يقوموا برد المبالغ المالية أو إنشاء المصنع .



وإنتقلت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف، إلى منزل المتهمين، حيث تم ضبطهم، وإعترفوا بتجميعهما المبالغ المالية امام رجال المباحث، وتحرر المحضر رقم 5120 إداري قسم شرطة بنى سويف، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.