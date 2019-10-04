حسام حسن: كنا نحتاج للفوز على إنبي بشدة

عبر حسام حسن ، مهاجم نادي سموحة ، عن سعادته البالغة بفوز فريقه اليوم على نظيره نادي إنبي ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري.



وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية :"كنا نحتاج هذا الفوز بشدة ، لدينا العديد من المباريات القوية في الفترة القادمة ، لذا كان يجب علينا الفوز في تلك المباراة لتكون بمثابة الأساس الذي نبني عليه مشوارنا ، التزمنا بتعليمات الجهاز الفني بأن نركز في المباراة فقط وأن نبذل قصارى جهدنا ، وكلل الله مجهودنا بهدف أول في بداية المباراة ."



وأضاف حسام حسن:" ثم تعادلوا معنا ، ثم أحرزنا هدف الانتصار، وأتمنى أن يكون هذا الانتصار دافع لنا في المباريات القادمة ، المباراة الماضية لم نحقق الفوز لكننا عملنا عليها وكافأنا الله بالفوز في مباراة اليوم.



يذكر أن سموحة فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد نادي سموحة للنقطة الرابعة في المركز السادس ، بينما توقف رصيد نادي إنبي عند نقطة وحيدة.