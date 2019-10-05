لديك فرصة لوداع العزوبية ...حظك اليوم السبت برج الحمل

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل ،ليوم السبت 05 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرتة خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



برج الحمل



مهنيًا: يوم مناسب يبشّر بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى وعقد صفقات ناجحة فى مجالك العملي



عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار نهائيًا مع الشريك الذي كنت تحلم به



صحيًا: الشعور المتقطّع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو الضعف في النظر حاول زيارة الطبيب