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منوعات

طيش طفل يدفعه إلى السقوط من بلكونة بالدور العاشر.. شاهد ما حدث

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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أحمد شريف
نقل طفل بعمر 4 سنوات إلى المستشفى بعد أن نجا من سقوط مروع من بلكونة بالدور العاشر، حيث سقط على مظلة كشك من مسافة 100 قدم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يزعم أن الطفل، الذي لم يذكر اسمه ، ترك في منزله وحده في نونثابوري ، وسط تايلاند ، مع شقيقه الأكبر سنًا عندما خرجا للعب في مبنى سكني.

وأظهرت كاميرات المراقبة الطفل وهو يتسلق الجدار الحديدي الموضوع على الشرفة قبل أن يسقط من ارتفاع 100 قدم مساء الخميس.

ولحسن حظ الطفل سقط على مظلة كشك طعام من ثم سقط على طاولة بلاستيكية التي تحطمت إلى قطع.

وصل المسعفون إلى العقار حيث كان حشد من الجيران يحيطون بالطفل.

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