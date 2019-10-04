اخبار البرلمان| هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا.. وتحرك عاجل من النواب تجاه كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الجمعة 4 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
1000 جنيه للفحص والـGPS.. شروط استخراج رخصة السيارة بـ قانون المرور الجديد
ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :
بعد قرار الحكومة.. من المستفيد من خفض أسعار البنزين؟
وبعد تراجع أسعار البنزين بأنواعه الثلاث بواقع 25 قرشًا، يتساءل البعض عن المستفيدين من القرار، لاسيما وأن التراجع طفيف، لكن رغم أن ذلك فإن هناك استفادة كبيرة وملحوظة ستعود من وراء هذا القرار.
500 جنيه حدًا أدنى.. حالات وموعد صرف منح الزواج بـ قانون المعاشات الجديد
راجت بعض الشائعات حول وقف الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، منحة الزواج التي تقدم للأخت أو الابنة بعد الزواج، كبديل لقطع المعاش عنهن، بـ قانون المعاشات الجديد، واستنادًا لما جاء في قانون المعاشات الجديد، وبالتحديد في المادة رقم (105) من القانون، فإن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بوقف منحة الزواج الي تضمنها قانون المعاشات الجديد، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون.
وأعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، عن تقدمه طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعمل مسح شامل لجميع الأسواق للتأكد من عدم وجود أي أسماك سامة.
https://www.elbalad.news/4005755
قرارات مبشرة للمصريين .. انخفاض أسعار البنزين والغاز للصناعات.. عودة المستبعدين من دعم التموين.. ومشروع لزيادة دعم البطاقات لـ١٠٠ جنيه
خطوة تتلوها الأخرى، تسعى من خلالها الحكومة تنفيذ سياسة التنفيس عن المواطنين، بعد موجة الغلاء المؤخرة، لتحسين الظروف المعيشية والمساهمة بشكل أو بآخر في تراجع هذا الارتفاع في الأسعار أو رفع مستوى المعيشة لمواجهة هذا الغلاء بعد أن تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إزعاج الجيران أبرزها..إغلاق المحال العامة فى هذه الحالات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.
صدمة.. هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا بعد إتجاه الحكومة لإلغاء ترخيصها
كما أكد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه من أبرز السيارات التي من المفترض أن يتم إلغاء تراخيصها ومنعها نهائيًا هي سيارة 128 وسيارة بوجيه 504 وسيارات الفورد القديمة.
1000 جنيه للفحص والـGPS.. شروط استخراج رخصة السيارة بـ قانون المرور الجديد
ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :
بعد قرار الحكومة.. من المستفيد من خفض أسعار البنزين؟
وبعد تراجع أسعار البنزين بأنواعه الثلاث بواقع 25 قرشًا، يتساءل البعض عن المستفيدين من القرار، لاسيما وأن التراجع طفيف، لكن رغم أن ذلك فإن هناك استفادة كبيرة وملحوظة ستعود من وراء هذا القرار.
500 جنيه حدًا أدنى.. حالات وموعد صرف منح الزواج بـ قانون المعاشات الجديد
راجت بعض الشائعات حول وقف الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، منحة الزواج التي تقدم للأخت أو الابنة بعد الزواج، كبديل لقطع المعاش عنهن، بـ قانون المعاشات الجديد، واستنادًا لما جاء في قانون المعاشات الجديد، وبالتحديد في المادة رقم (105) من القانون، فإن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بوقف منحة الزواج الي تضمنها قانون المعاشات الجديد، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون.
وأعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، عن تقدمه طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعمل مسح شامل لجميع الأسواق للتأكد من عدم وجود أي أسماك سامة.
https://www.elbalad.news/4005755
قرارات مبشرة للمصريين .. انخفاض أسعار البنزين والغاز للصناعات.. عودة المستبعدين من دعم التموين.. ومشروع لزيادة دعم البطاقات لـ١٠٠ جنيه
خطوة تتلوها الأخرى، تسعى من خلالها الحكومة تنفيذ سياسة التنفيس عن المواطنين، بعد موجة الغلاء المؤخرة، لتحسين الظروف المعيشية والمساهمة بشكل أو بآخر في تراجع هذا الارتفاع في الأسعار أو رفع مستوى المعيشة لمواجهة هذا الغلاء بعد أن تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إزعاج الجيران أبرزها..إغلاق المحال العامة فى هذه الحالات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.
صدمة.. هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا بعد إتجاه الحكومة لإلغاء ترخيصها
كما أكد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه من أبرز السيارات التي من المفترض أن يتم إلغاء تراخيصها ومنعها نهائيًا هي سيارة 128 وسيارة بوجيه 504 وسيارات الفورد القديمة.
هل تنخفض أسعار السلع والمواصلات بعد تراجع أسعار البنزين والدولار.. البرلمان يجيب
أوفت الحكومة بوعدها بإعلان خفض أسعار المنتجات البترولية، بحسب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تم تشكيلها بعد آخر زيادة للمحروقات في يوليو الماضي، وتختص بمراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وفقا للسعر العالمي للنفط وقيمة الجنيه مقابل الدولار.
أوفت الحكومة بوعدها بإعلان خفض أسعار المنتجات البترولية، بحسب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تم تشكيلها بعد آخر زيادة للمحروقات في يوليو الماضي، وتختص بمراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وفقا للسعر العالمي للنفط وقيمة الجنيه مقابل الدولار.