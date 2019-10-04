اخبار البرلمان| هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا.. وتحرك عاجل من النواب تجاه كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

راجت بعض الشائعات حول وقف الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، منحة الزواج التي تقدم للأخت أو الابنة بعد الزواج، كبديل لقطع المعاش عنهن، بـ قانون المعاشات الجديد، واستنادًا لما جاء في قانون المعاشات الجديد، وبالتحديد في المادة رقم (105) من القانون، فإن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بوقف منحة الزواج الي تضمنها قانون المعاشات الجديد، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون.وأعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، عن تقدمه طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعمل مسح شامل لجميع الأسواق للتأكد من عدم وجود أي أسماك سامة.https://www.elbalad.news/4005755خطوة تتلوها الأخرى، تسعى من خلالها الحكومة تنفيذ سياسة التنفيس عن المواطنين، بعد موجة الغلاء المؤخرة، لتحسين الظروف المعيشية والمساهمة بشكل أو بآخر في تراجع هذا الارتفاع في الأسعار أو رفع مستوى المعيشة لمواجهة هذا الغلاء بعد أن تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.كما أكد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه من أبرز السيارات التي من المفترض أن يتم إلغاء تراخيصها ومنعها نهائيًا هي سيارة 128 وسيارة بوجيه 504 وسيارات الفورد القديمة.