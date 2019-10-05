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مرأة

انتظر مجموعة من الأخبار الطيبة.. حظك اليوم السبت برج الثور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الثور،ليوم السبت 05 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرتة خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

برج الثور:

مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم ما يُفقدك الشعور بالاستقرار او الثقة، ثم تتحسن الأوضاع تدريجيًا وتعود إلى سابق عهدها فتمالك اعصابك .

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة توفر لك تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغباتكما وتعزز هذه الاخبار العلاقة بينكما اكثر.

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.
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