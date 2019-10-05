شبه الفنانات.. عمرو أديب يسخر من إجراء أيمن نور عمليات تجميل .. فيديو

سخر الإعلامي عمرو أديب، من إجراء أيمن نور عمليات تجميل، مشيرا إلى أن شكله تغير تماما، وتغيرت ملامحه، خلال مؤتمر تأبين الكاتب الراحل جمال خاشقجي.



وأضاف عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن ملامح أيمن نور أصبحت ليست مصرية، وتبدلت ملامحه إلى آسيوية، قائلا: "أنت فاضي يا أمين للكلام ده .. أمال فين القضية والشعب؟".



وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن طبيب التجميل الخاص بأيمن نور "ايده تتلف في حرير"، مشيرا إلى أن أيمن نور يجري عمليات تجميل "شبه الفنانات".