اتحاد الصناعات: انخفاض قريب في أسعار مستلزمات البناء.. فيديو

قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر بدأت النهضة والتنمية الحقيقية منذ عام 2016، مضيفا:" الإجراءات الاقتصادية تحملها الشعب المصري بكل جدارة ويجب أن يجني ثمار تلك الإجراءات".



وأضاف كمال الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" قيمة انخفاض البنزين لها مردود إيجابي على السوق المصري وتخفيض الأسعار.



وتابع كمال الدسوقي:" الحديد انخفض 1000 جنيه ومن المتوقع أن ينخفض أكثر لأن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة من الناحية الاقتصادية، وكافة مستلزمات البناء والحديد والاسمنت سوف تنخفض في المستقبل القريب، بنسبة لن تقل عن 10%".



وأكمل كمال الدسوقي:" السوق المصري سيشهد انخفاضات كثيرة جدا يشعر بها المواطن في المستقبل القريب".

