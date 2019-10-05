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توك شو

الإسكان تكشف سبب تأخير استلام أراضي مشروع بيت الوطن..فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
خالد عثمان
خالد عثمان
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قسم التوك شو
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مشروع بيت الوطن كان عبارة عن مجموعة اراضي مطروحة للعاملين بالخارج بالدولار وأضيف إليها بعد ذلك وحدات سكنية سواء في دار مصر او باقي مشروعات الوزارة.

وأوضح المهندس خالد عباس، في مداخلة هاتفية في برنامج " دي إم سي مساء " المذاع على قناة "دي ام سي "، أنه تم طرح سبع مراحل من المشروع ، وأن بعض المدن التي انتهت قد تم تسليمها لمستحقيها ولكن هناك منطقة من هذه المراحل يوجد بها بعض التأخير لان احدي الشركات حدث بها تقاعس.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، إلى أن بعض المناطق قد سلمت بالكامل وأن بعض الرخص أصدرت بالفعل، وتم وضع جدول حاليا للتسليم، والوزارة تضغط على جميع الشركات للالتزام بالتسليم في الموعد المحدد.
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