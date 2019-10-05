الأنبا إرميا يستقبل وفدا من "قوات الدفاع الشعبي والعسكري" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مساعدي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وسكرتير قيادة القوات.



جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من قوات الدفاع الشعبي والعسكري ظهر أمس الخميس، للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالعباسية.



كان نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي قد شارك في قداس الذكرى السنوية الأولى لمثلث الرحمات المنتيح الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانه ببراري بلقاس، إلى جانب مشاركته في حفل تأبين اقيم بالمناسبة نفسها.