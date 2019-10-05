احتفالية لتكريم أوائل كلية اللغة العربية بالمنوفية .. الثلاثاء

تنظم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، احتفالية الثلاثاء القادم لتكريم الطلاب المتفوقين، خريجى الدفعة ( 49 ).
قال الدكتور السيد محمد سلام عميد الكلية، إن الاحتفالية تقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا .
وأضاف: أن الكلية تقدم افضل الخدمات التعليمية للطلاب من أجل ثقل مواهبهم وتخريج طلاب اكفاء يرفعون راية الأزهر عالية.
يذكر أن كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية ، من أوائل الكليات العربية التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
قال الدكتور السيد محمد سلام عميد الكلية، إن الاحتفالية تقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا .
وأضاف: أن الكلية تقدم افضل الخدمات التعليمية للطلاب من أجل ثقل مواهبهم وتخريج طلاب اكفاء يرفعون راية الأزهر عالية.
يذكر أن كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية ، من أوائل الكليات العربية التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.