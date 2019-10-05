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تعليم

احتفالية لتكريم أوائل كلية اللغة العربية بالمنوفية .. الثلاثاء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
الدكتور محمد المحرصاوى
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
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محمد شحتة
تنظم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، احتفالية الثلاثاء القادم لتكريم الطلاب المتفوقين، خريجى الدفعة ( 49 ).

قال الدكتور السيد محمد سلام عميد الكلية، إن الاحتفالية تقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا .

وأضاف: أن الكلية تقدم افضل الخدمات التعليمية للطلاب من أجل ثقل مواهبهم وتخريج طلاب اكفاء يرفعون راية الأزهر عالية.

يذكر أن كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية ، من أوائل الكليات العربية التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
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