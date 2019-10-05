احتفالية لتكريم أوائل كلية اللغة العربية بالمنوفية .. الثلاثاء

تنظم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، احتفالية الثلاثاء القادم لتكريم الطلاب المتفوقين، خريجى الدفعة ( 49 ).



قال الدكتور السيد محمد سلام عميد الكلية، إن الاحتفالية تقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا .



وأضاف: أن الكلية تقدم افضل الخدمات التعليمية للطلاب من أجل ثقل مواهبهم وتخريج طلاب اكفاء يرفعون راية الأزهر عالية.



يذكر أن كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية ، من أوائل الكليات العربية التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.