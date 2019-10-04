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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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سامح سلام

قدم غبطة البطريرك إبراهيم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيدية.

وجاء في نص البرقية، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة عيد انتصار اكتوبر المجيد.

وتابع قائلا، ندعو الرب أن تكون هذه المناسبات السعيدة والمباركة ملئها السلام والرخاء والوحدة لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.
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