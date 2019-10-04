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أخبار العالم

العراق.. رفع حظر التجوال في بغداد ابتداء من فجر غدٍ

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:40 م
احتجاجات بغداد
احتجاجات بغداد
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قسم الخارجي
أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح يوم السبت 5 أكتوبر.

وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح الخميس، مخيرة المحافظين باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.

وجاء فرض حظر التجول في العاصمة بغداد بعد اندلاع احتجاجات وتظاهرات في عدة مدن عراقية ترافقت مع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ويشهد العراق احتجاجات منذ الثلاثاء تعرض خلالها المتظاهرون لإصابات بالرصاص وأسفرت المواجهات مع الشرطة عن مقتل نحو 48 شخصا.
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