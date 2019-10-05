Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعبر جسرًا جديدا فى حياتك ومجالك المهني ..حظك اليوم برج العقرب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب،ليوم السبت 05 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرتة خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

برج العقرب:
مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور الى مرحلة أخرى فى حياتك ومجالك المهني.

عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي.

صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم .. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم الثلاثاء 27-8-2019 وتوقعات برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

حظك اليوم الأحد 8-9-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحى أبعد عن ضجيج الزملاء

حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد الصحى والمهني والعاطفي.. تجاوز المصاعب

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

ترشيحاتنا

شيكو وهشام ماجد يكشفان حقيقة خلافهما مع احمد فهمي

حقيقة زواج سمية الخشاب سرًا من رجل مغربي

ناصر ماهر يكشف أسباب الرحيل عن الأهلي وموقفه من العودة

رجل يجبر كلبه المفترس على نهش وجه أخر حتى الموت بالعبور.. فيديو

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي|شاهد

الديتول مادة سامة.. هاني الناظر يوضح مخاطر استخدامه بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»