اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة لضربه محاميًا .. الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على كمين الصفا بالعريش

اهم الأخبار.. القوات المسلحة: ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة.. وإحباط تسلل 217 فردا من جنسيات مختلفة.. المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. السعودية تمنح تأشيرات عمل فورية عبر الإنترنت