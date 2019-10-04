اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة لضربه محاميًا .. الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على كمين الصفا بالعريش

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
اخبار الحوادث
ركن سيارته أمام النقطة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي
امر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بضبط واحضار الملازم اول (ع أ) المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء امس وباستجوابه صدر الامر بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا بالعريش
نفى مصدر أمنى صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على شبكة "الإنترنت" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) الكائن بالطريق الدائرى بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كلمة حولت مراهق من متفوق لـ مجرم.. لماذا قتل زياد شقيقته في الجيزة
من التفوق إلى الإجرام.. قصة جريمة قتل بطلها شاب لم يكمل بعد عامه الثامن عشر، أنهي حياة شقيقته الصغري البالغة من العمر أربعة عشر ربيعا بسبب معايرتها له دوما بكلمة "يافاشل" عقب إقصائه فى أحد المواد الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عاوز يداري على سرقته.. الداخلية: موظف إدارى وراء إشعال النار فى مركز طبى بمصر القديمة
قالت وزارة الداخلية اليوم فى بيان لها إنه بتاريخ 23 سبتمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات وإحتراق بعض الدفاتر الخاصة بـ المترددين على العيادة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 832 طربة حشيش و50 كيلو بانجو و15 ألف قرص مخدر.. فيديو
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة ، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في ضبط أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 4 قضايا، لقيامه بالإشتراك مع آخر، بمحاولة تهريب "300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما" مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة، وذلك فى كمين أعد له حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 8 ملايين عبوة وقرص منشط محظور تداولها بمخزن بالجيزة.. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط صاحب مخزن جمع كمية من الأقراص المنشطة والأعشاب المهربة جمركيا بلغت 8 ملايين عبوة وقرص وغير مسجلة بوزارة الصحة وخالية من المستندات التى تفيد مشروعية حيازتها فى الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 214 طن مواد غذائية فاسدة فى 3 محافظات .. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنطاق محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، من ضبط 3 مصانع ومخزنين لتخزين وإنتاج المواد الغذائية بداخلها نحو 214 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حادث مأساوي.. شاهد لحظة دهس قطار رشيد لـ 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة
خيم الحزن والألم على أهالى ضحايا حادث قطار رشيد الذى راح ضحيته سائق و3 أطفال فى عمر الزهور، بعد أن اصطدم بهم قطار أثناء عبور مزلقان الموازنة البوصيلى برشيد، وأسفر الحادث عن وفاة كل من فريدة بسام محمد 8 سنوات، وعلى ابراهيم احمد 22 سنة، وريان راضى شاور 6 سنوات توفى عقب وصوله المستشفى، ووفاة تلا عبد الحكيم شاور 9 سنوات نتيجة إصابتها بنزيف فى المخ، وتم نقل الجثث للمستشفى المركزى. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
ركن سيارته أمام النقطة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي
امر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بضبط واحضار الملازم اول (ع أ) المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء امس وباستجوابه صدر الامر بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا بالعريش
نفى مصدر أمنى صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على شبكة "الإنترنت" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) الكائن بالطريق الدائرى بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كلمة حولت مراهق من متفوق لـ مجرم.. لماذا قتل زياد شقيقته في الجيزة
من التفوق إلى الإجرام.. قصة جريمة قتل بطلها شاب لم يكمل بعد عامه الثامن عشر، أنهي حياة شقيقته الصغري البالغة من العمر أربعة عشر ربيعا بسبب معايرتها له دوما بكلمة "يافاشل" عقب إقصائه فى أحد المواد الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عاوز يداري على سرقته.. الداخلية: موظف إدارى وراء إشعال النار فى مركز طبى بمصر القديمة
قالت وزارة الداخلية اليوم فى بيان لها إنه بتاريخ 23 سبتمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات وإحتراق بعض الدفاتر الخاصة بـ المترددين على العيادة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 832 طربة حشيش و50 كيلو بانجو و15 ألف قرص مخدر.. فيديو
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة ، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في ضبط أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 4 قضايا، لقيامه بالإشتراك مع آخر، بمحاولة تهريب "300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما" مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة، وذلك فى كمين أعد له حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 8 ملايين عبوة وقرص منشط محظور تداولها بمخزن بالجيزة.. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط صاحب مخزن جمع كمية من الأقراص المنشطة والأعشاب المهربة جمركيا بلغت 8 ملايين عبوة وقرص وغير مسجلة بوزارة الصحة وخالية من المستندات التى تفيد مشروعية حيازتها فى الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 214 طن مواد غذائية فاسدة فى 3 محافظات .. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنطاق محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية، من ضبط 3 مصانع ومخزنين لتخزين وإنتاج المواد الغذائية بداخلها نحو 214 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حادث مأساوي.. شاهد لحظة دهس قطار رشيد لـ 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة
خيم الحزن والألم على أهالى ضحايا حادث قطار رشيد الذى راح ضحيته سائق و3 أطفال فى عمر الزهور، بعد أن اصطدم بهم قطار أثناء عبور مزلقان الموازنة البوصيلى برشيد، وأسفر الحادث عن وفاة كل من فريدة بسام محمد 8 سنوات، وعلى ابراهيم احمد 22 سنة، وريان راضى شاور 6 سنوات توفى عقب وصوله المستشفى، ووفاة تلا عبد الحكيم شاور 9 سنوات نتيجة إصابتها بنزيف فى المخ، وتم نقل الجثث للمستشفى المركزى. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.