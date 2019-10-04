ليست المرة الأولى.. تصرف غير لائق من ترامب مع رئيس فنلندا.. فيديو

يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صيدا سهلا لكاميرات الصحافة والإعلام، التي تترصده فور ظهوره في أي لقاء رسمي أو محفل دولي، نظرا لتصرفاته العفوية التي كثيرا ما تجلب له الانتقاد والسخرية.



والتقطت عدسات المصورين تصرف غير لائق حدث من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حق الرئيس ساولي نينيستو، رئيس فنلندا، خلال لقاء رسمي جمعهما.



وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على قدم نظيره الفنلندي، في محاولة منه لاختصار المسافات بين القائدين، إلا أن الرئيس ساولي نينيستو كان له رأي آخر، بعدما أبعد يد الرئيس الأمريكي عن ركبته عنوة.



وجاء رد فعل رئيس فنلندا سريعا معلنا رفض محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختصار المسافات بينهما والتودد إليه بهذه الطريقة، التي يبدو أن مغزاها في المجتمع الفنلندي سيئ.



التصرف جعل دونالد ترامب وجبة رئيسة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر روادها منه، واصفين تصرفيه بـ«غير لائق»، فيما قال أحدهم: «أعتقد أنه يمكننا إضافة رئيس فنلندا إلى قائمة الأشخاص الذين لمسهم ترامب من دون موافقة»، حسبما نقلت «روسيا اليوم».



كما حاول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفسير ردة فعل رئيس فنلندا، تجاه تصرف يقصد من التودد وكسر أي حاجز نفسي، فذكر أحدهم أن «تربيتة ترامب على ركبة الرئيس تعد غير محترمة على الإطلاق في الثقافة الفنلندية».



ووفق ما نقلت «سبوتنيك» أن تصرف ترامب تجاه رئيس فنلندا، جاء كرد فعل من خلال لغة الجسد على سؤال أحد المراسلين عما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة الأمريكية من فنلندا، التي صنفت على أنها أسعد بلد على وجه الأرض لمدة عامين على التوالي.



وقام ترامب، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفنلندي عن التحقيق في عزله، ومكالمته الهاتفية التي أجراها في يوليو مع الرئيس الأوكراني، وعن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، بسحب يده فورا، دون أن يلتفت إلى ردة فعل رئيس فنلندا، وأكمل حديثه للصحفيين بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن.



ولكن يبدو أن الأمر أصبح عادة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يعير انتقادات الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي أي اهتمام؛ إذ إنه دأب على التودد والتقرب من زعماء العالم على طريقته الخاصة التي كانت دوما محط سخرية وانتقاد، سواء بطريقة السلام العنيفة، أو التجاذب والتقارب الشديد من نظرائه من الرجال.



إلى جانب أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفرد في التودد ومحاولاته للتقارب مع زعماء العالم، كما حدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عندما هم ترامب بإزالة القشرة من على بدلة رئيس فرنسا أمام الكاميرات.



وأسلوب مصافحة الرئيس الأمريكي للزعماء بمختلف مكانتهم السياسية يعد أسلوبا مميزا جدا، نظرا لقيام بإمساك يدهم بقوة خلال المصافحة، ما جعل موقع «BBC» البرطانية يتكهن بأنه يستخدم المصافحة كسلاح، للتأكيد على قوته عند الآخرين.