شيكو: قمت بتأليف أغنيتين لـ محمود العسيلي.. فيديو

قال الفنان شيكو، إنه يحيى الموسيقى، مضيفا:" قمت بتأليف اغنيتين للمطرب محمود العسيلي وهما " فوقي، وهيا".
وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" بنام 8 الصبح ويومي مقلوب ولكن لو عندي شغل يومي بيكون مضبوط وبنام بدري".
وتابع شيكو:" واظبت على نظام ريجيم قاسي لفترة فقدت خلالها أكثر من 40 كليو، والذي ظهر به خلال تصوير فيلم "ورقة شفرة" مع هشام ماجد وأحمد فهمي.
وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" بنام 8 الصبح ويومي مقلوب ولكن لو عندي شغل يومي بيكون مضبوط وبنام بدري".
وتابع شيكو:" واظبت على نظام ريجيم قاسي لفترة فقدت خلالها أكثر من 40 كليو، والذي ظهر به خلال تصوير فيلم "ورقة شفرة" مع هشام ماجد وأحمد فهمي.