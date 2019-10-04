شيكو: قمت بتأليف أغنيتين لـ محمود العسيلي.. فيديو

قال الفنان شيكو، إنه يحيى الموسيقى، مضيفا:" قمت بتأليف اغنيتين للمطرب محمود العسيلي وهما " فوقي، وهيا".



وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" بنام 8 الصبح ويومي مقلوب ولكن لو عندي شغل يومي بيكون مضبوط وبنام بدري".



وتابع شيكو:" واظبت على نظام ريجيم قاسي لفترة فقدت خلالها أكثر من 40 كليو، والذي ظهر به خلال تصوير فيلم "ورقة شفرة" مع هشام ماجد وأحمد فهمي.

