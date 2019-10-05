ميدو: نحترم فريق الجونة.. والمقاصة سيظهر بشكل مختلف.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن فريقه سوف يظهر بشكل مختلف أمام الجونة بالدوري، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة ال3 من عمر المسابقة المحلية.



وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: سوف نظهر بشكل مختلف أمام الجونة بالدوري الأحد المقبل.



واردف : من الممكن إجراء بعض التغييرات ولكن في أضيق الحدود، نسعى للظهور بدنيًا بشكل أفضل، خاصة وأن فريق الجونة حصل على راحة 48 ساعة "زيادة" عن فريقي.



وأضاف ميدو: أثق أننا سنقدم مباراة جيدة امام الجونة، نحترمهم ونعرف قدرهم جيدا.

