شركة تأمين بريطانية تعرض 100 اف جنيه استرليني لمن يجد المرحاض الذهبي المسروق

100 ألف جنيه استرليني مكافأة عرضتها شركة تأمين بريطانية، في حال العثور وإعادة المرحاض الذهبي الذي تم الاستيلاء عليه من قصر بلاينهايم في المملكة البريطانية المتحدة.



وبحسب شبكة " سي أن أن" الأمريكية يعد المرحاض قطعة فنية مصنوعة من الذهب الخالص عيار 18، وكان تم تثبيت هذا المرحاض بالقصر المذكور، كأحد التشكيلات الفنية بمعرض للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان بعنوان "النصر ليس خيارًا" ، والذي تم افتتاحه للجمهور بتاريخ 12 سبتمبر الماضي .



وصرح أحد المسؤولين بشركة التأمين التابعة للقصر الملكي لشبكة الأمريكية، بأن الشركة ستقوم بدفع مكافأة يصل قدرها إلى 100 ألف جنيه استرليني في حال تنفيذ الشروط التي حددتها الشركة لإعادة المرحاض المنهوب وهي إعادة المرحاض بأمان، وثانيًا اعتقال الجاني كجزء من التحقيق"



وكانت الشرطة البريطانية أكدت على سرقة المرحاض الذهبي بقصر بلاينهايم الإنجليزي والذي تم تثبيته حديثًا والبالغ تكلفته 18 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي. .



وبحسب صحيفة "ميرور"، قالت شرطة وادي التايمز الانجليزية، إن مرحاض الذي تم عرضه، سرق في الساعات الأولى من وضعه بالمعرض ولا يزال مفقودا.



وقالت الشرطة إن الحادث وقع في القصر القابع بمنطقة وودستوك بأوكسفوردشاير، قبل الساعة الخامسة صباحا مباشرة وتسبب في أضرار كبيرة أدت إلى فوضى داخل القصر".