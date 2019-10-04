Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 60 قتيلا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:57 م
احتجاجات بغداد
احتجاجات بغداد
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية بارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق إلى 60 قتيلا بينهم 18 في العاصمة بغداد.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح يوم السبت 5 أكتوبر.

وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح الخميس، مخيرة المحافظين باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.

وجاء فرض حظر التجول في العاصمة بغداد بعد اندلاع احتجاجات وتظاهرات في عدة مدن عراقية ترافقت مع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ويشهد العراق احتجاجات منذ الثلاثاء تعرض خلالها المتظاهرون لإصابات بالرصاص وأسفرت المواجهات مع الشرطة عن إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين وعدد من أفراد الأمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة تتعامل بالرصاص الحي.. مقتل 3 وإصابة 60 في تظاهرات العراق

بعد قطع الإنترنت..العراق توسع نطاق حظر التجوال.. وارتفاع الضحايا لـ 5 قتلى و 50 مصابا

دوي إطلاق نار في بغداد رغم حظر التجول

ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق إلى 18 شخصا

بعد مظاهرات بغداد.. انقطاع الإنترنت بالكامل في جميع أنحاء العراق

العراق يغلي وسط احتجاجات واسعة وحظر للتجوال.. والتحالف الدولي يؤكد سلامة منشآته في بغداد.. أبرز مانشيتات الصحف السعودية

ترشيحاتنا

لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق دون محرم.. تفاصيل

تعليق قوي من هاني حتحوت عن هدف حسام حسن العالمي.. فيديو

بعد خماسية صن داونز .. شوبير لـ متعب: بلاش إيدك التقيلة دي في كل قرعة.. فيديو

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

1000 جنيه للفحص والـGPS.. شروط استخراج رخصة السيارة بـ قانون المرور الجديد

اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة لضربه محاميًا .. الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على كمين الصفا بالعريش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها