نائب وزير الإسكان: تأخر تسليم وحدات مشروع دار مصر بسبب التربة.. فيديو

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة بدأت في مشروع دار مصر منذ حوالي 5 سنوات وهو مشروع إسكان متوسطي الدخل بطرح 150000 وحدة سكنية كاملة التشطيب.



وأوضح المهندس خالد عباس، في مداخلة هاتفية في برنامج " دي ام سي مساء " المذاع على قناة "دي ام سي "، أنه تم تسليم الجزء الأكبر من منطقة القرنفل، لافتا أن سبب تأخير تسليم باقي المناطق هو مشكلة في التربة، وكي يتم حلها يجب إجراء بعض الإصلاحات للتربة لان نوع التربة في هذه المنطقة سئ جدا.



ووعد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الانتهاء من باقي اجزاء منطقة القرنفل خلال الربع الأول من السنة القادمة بحسب البرنامج الزمني التي تتبعه الوزارة.