Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذروا ارتداء الإكسسورات الفالصو.. هاني الناظر يوضح 10 أعداء للجلد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
الاكسسورات
الاكسسورات
Advertisements
آية التيجي
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك مجموعة من العادات التي نرتكبها، وتسبب في مشاكل للجلد على المدى الطويل، لذا نوه عن الابتعاد عنها، للحفاظ على صحة الجلد.

وتابع الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك،  أن هناك بعض العادات وبعيدا عن الأمراض، يمكن أن يكونوا أعداء للجلد، ومن أبرز هذه العادات، ما يلي:

١- قلة شرب الماء
٢- التعرض للشمس من الساعة ١١ وحتي ٢ ظهرا .
٣- استخدام مستحضرات التجميل.
٤- تدخين السجائر والشيشة.
٥- استخدام الصابون الذي يحتوي علي مطهرات.
٦- التعرض المستمر للتوتر والقلق.
٧- ارتداء الملابس المصنوعة من خيوط صناعية.
٨- رسم الحنة.
٩- رسم الوشم.
١٠ - ارتداء الإكسسورات والحلي الفالصو.

وأضاف الناظر في منشوره أن كل العادات التي تم ذكرها سابقا، يمكنها أن تؤثر على الجلد بشكل عام، وتسبب له في تأثيرات ضارة، لذا حرص على التنبيه، وقال: تجنبوا أعداءكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليفة والصابونة أبرزها.. هاني الناظر يحذر من 9 عادات يومية تضر بالبشرة والشعر

يومية وتفعلها السيدات.. 10 عادات تؤثر على بشرة المرأة

ترشيحاتنا

حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي|شاهد

دار الإفتاء توضح حكم بيع الآثار لمن وجدها في مكان يملكه.. فيديو

اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل

بعد حرب التصريحات بين جنش ورئيس الزمالك ونجله.. تعرف على القصة كاملة

مهدد بالعقوبة.. الاتحاد الأوروبي يتهم ليفربول بارتكاب مخالفات في مباراة سالزبورج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها