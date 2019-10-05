احذروا ارتداء الإكسسورات الفالصو.. هاني الناظر يوضح 10 أعداء للجلد

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك مجموعة من العادات التي نرتكبها، وتسبب في مشاكل للجلد على المدى الطويل، لذا نوه عن الابتعاد عنها، للحفاظ على صحة الجلد.



وتابع الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن هناك بعض العادات وبعيدا عن الأمراض، يمكن أن يكونوا أعداء للجلد، ومن أبرز هذه العادات، ما يلي:



١- قلة شرب الماء

٢- التعرض للشمس من الساعة ١١ وحتي ٢ ظهرا .

٣- استخدام مستحضرات التجميل.

٤- تدخين السجائر والشيشة.

٥- استخدام الصابون الذي يحتوي علي مطهرات.

٦- التعرض المستمر للتوتر والقلق.

٧- ارتداء الملابس المصنوعة من خيوط صناعية.

٨- رسم الحنة.

٩- رسم الوشم.

١٠ - ارتداء الإكسسورات والحلي الفالصو.



وأضاف الناظر في منشوره أن كل العادات التي تم ذكرها سابقا، يمكنها أن تؤثر على الجلد بشكل عام، وتسبب له في تأثيرات ضارة، لذا حرص على التنبيه، وقال: تجنبوا أعداءكم.