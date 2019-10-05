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مرأة

طريقة جديدة وسريعة لعمل جمبري باترفلاي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
طريقة جديدة وسريعة
طريقة جديدة وسريعة لعمل جمبري باترفلاي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلى لعشاق الجمبري طريقة جديدة لتحضيره ،وهى عبارة عن طريقة عمل جمبري باترفلاي بشكل مشهى ومذاق لا يقاوم يجعل الجميع يقبل على تناولة .

مقادير جمبري باترفلاي

جمبري باترفلاي كبير ومفتوح
بيض
بقدونس مفروم
ثوم مفروم
زبدة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة تحضير جمبري باترفلاي

* يفتح الجمبري من الظهر ليصبح مثل الفراشة (باترفلاي)

* يتبل بملح وفلفل وبيض مخفوق

* ثم يوضع في البانكو

* يقلى في زيت غزير ساخن

* لعمل الصوص: توضع على النار الزبدة مع الثوم المفروم والبقدونس المفروم

* يقدم مع الجمبري
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