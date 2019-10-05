طريقة جديدة وسريعة لعمل جمبري باترفلاي

تقدم الشيف غادة التلى لعشاق الجمبري طريقة جديدة لتحضيره ،وهى عبارة عن طريقة عمل جمبري باترفلاي بشكل مشهى ومذاق لا يقاوم يجعل الجميع يقبل على تناولة .
مقادير جمبري باترفلاي
جمبري باترفلاي كبير ومفتوح
بيض
بقدونس مفروم
ثوم مفروم
زبدة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة تحضير جمبري باترفلاي
* يفتح الجمبري من الظهر ليصبح مثل الفراشة (باترفلاي)
* يتبل بملح وفلفل وبيض مخفوق
* ثم يوضع في البانكو
* يقلى في زيت غزير ساخن
* لعمل الصوص: توضع على النار الزبدة مع الثوم المفروم والبقدونس المفروم
* يقدم مع الجمبري
مقادير جمبري باترفلاي
جمبري باترفلاي كبير ومفتوح
بيض
بقدونس مفروم
ثوم مفروم
زبدة
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة تحضير جمبري باترفلاي
* يفتح الجمبري من الظهر ليصبح مثل الفراشة (باترفلاي)
* يتبل بملح وفلفل وبيض مخفوق
* ثم يوضع في البانكو
* يقلى في زيت غزير ساخن
* لعمل الصوص: توضع على النار الزبدة مع الثوم المفروم والبقدونس المفروم
* يقدم مع الجمبري