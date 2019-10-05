الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

حرصت الطرق الصوفية على الاحتفال بميلاد العارف بالله الشيخ أحمد الفرغل الملقب بسلطان الصعيد بمدينة أبوتيج في أسيوط.



شهدت مدينة أبو تيج مساء أمس الجمعة توافد الٱلاف من أبناء الطرق الصوفية من أتباع السلطان الفرغل للمشاركة فى الاحتفال لتقديم الخدمات إلى ضيوف الاحتفال، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة ، وتصدرت وجبات "الزلابية والنابت" المشهد لتقديمها لزوار ضريح العارف بالله الشيخ أحمد الفرغل.



يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بالسلطان الفرغل، ولد في القرن التسع الهجري بقرية بني سميع التابعة لمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريج ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وقد توفي السلطان الفرغل سنة 850 هجريا.



وعمل السلطان الفرغل، منذ صباه برعي الغنم والزراعة وعرف بالتقوى والورع، ولقب بسلطان الصعيد ينتهي نسبة إلى آلبيت سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وخالة هو العارف بالله الشيخ على الفيل أحد أولياء الله الصالحين وله ضريح يؤمه الزائرون بقرية بني سميع بمدينة أبوتيج.