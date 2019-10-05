Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
الزلابية والنابت
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع
Advertisements
إيهاب عمر
حرصت الطرق الصوفية على الاحتفال بميلاد العارف بالله الشيخ أحمد الفرغل الملقب بسلطان الصعيد بمدينة أبوتيج في أسيوط.

شهدت مدينة أبو تيج مساء أمس الجمعة توافد الٱلاف من أبناء الطرق الصوفية من أتباع السلطان الفرغل للمشاركة فى الاحتفال لتقديم الخدمات إلى ضيوف الاحتفال، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة ، وتصدرت وجبات "الزلابية والنابت" المشهد لتقديمها لزوار ضريح العارف بالله الشيخ أحمد الفرغل.

يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بالسلطان الفرغل، ولد في القرن التسع الهجري بقرية بني سميع التابعة لمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريج ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وقد توفي السلطان الفرغل سنة 850 هجريا.

وعمل السلطان الفرغل، منذ صباه برعي الغنم والزراعة وعرف بالتقوى والورع، ولقب بسلطان الصعيد ينتهي نسبة إلى آلبيت سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وخالة هو العارف بالله الشيخ على الفيل أحد أولياء الله الصالحين وله ضريح يؤمه الزائرون بقرية بني سميع بمدينة أبوتيج.
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة.. نجم الزمالك يتعرض لقطع بالرباط الصليبي.. تفاصيل

كلوب عن فيديو مدرب سالزبورج: سأغادر ليفربول لو حدث ذلك

صدمة.. تلميذ ابتدائي يثبت زملاءه بمطواه لسرقة المصروف في بورسعيد

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي|شاهد

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اخبار الرياضة.. جينيراسيون يكشف دور الأهلى فى أزمة مباراة الزمالك .. وفاة والد سيد معوض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»