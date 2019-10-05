اهم الأخبار.. أمريكا تتدخل في مفاوضات سد النهضة.. صندوق النقد الدولي يشيد بإعادة تسعير البنزين في مصر.. و642 أسرة تستحق الدعم في قرى الفرافرة

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
فيديوهات جديدة من القوات المسلحة بمناسبة 46 عاما على نصر أكتوبر العظيم.. شاهد
مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق
عرض فيلم الممر علي شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
علاء ثابت يكتب: فى وقت الشدة العربية لا حل سوى لم الشمل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
ردح وأخطاء في الحديث .. لماذا انتقد الجمهور حلقة رضوى الشربيني عن مصطفى أبو تورتة وسخر منها
بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف سد النهضة
أسقف ومنازل جديدة .. تحديد 642 أسرة مستحقة للدعم في قرى الفرافرة
ولد ومات في أكتوبر .. ما لا تعرفه عن البطل الشاعر محمد محجوب
بسبب اختلاف موعد التسليم.. ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو فى شربين
لماذا أشاد صندوق النقد الدولي بإعادة تسعير البنزين في مصر؟.. أستاذ اقتصاد يجيب
لدعم سياحة المؤتمرات.. ختام "الدولي لجراحات الجهاز الهضمي والكبد" بالغردقة
اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل
اخبار النادى الاهلى اليوم.. إصابة خليفة حسام غالي.. ورحيل صالح جمعة الأبرز
بعد صورتها مع الديناصور.. إطلالة جذابة لـ هنا الزاهد فى المالديف
احترسي من استخدام مزيلات العرق والماكياج في العمل.. كارثة صحية
سمية الخشاب تكشف تطورات علاقتها بـ أحمد سعد بعد الطلاق
أغنية ما أسامح لـ أصالة تحصد 2.76 مليون مشاهدة على يوتيوب
عاوز يداري على سرقته.. الداخلية: موظف إدارى وراء إشعال النار فى مركز طبى بمصر القديمة
ركن سيارته أمام النقطة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي
فيديوهات جديدة من القوات المسلحة بمناسبة 46 عاما على نصر أكتوبر العظيم.. شاهد
مفاوضات سد النهضة.. أمريكا تدخل على خط الأزمة وتدعو للتوصل إلى اتفاق
عرض فيلم الممر علي شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
علاء ثابت يكتب: فى وقت الشدة العربية لا حل سوى لم الشمل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
ردح وأخطاء في الحديث .. لماذا انتقد الجمهور حلقة رضوى الشربيني عن مصطفى أبو تورتة وسخر منها
بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف سد النهضة
أسقف ومنازل جديدة .. تحديد 642 أسرة مستحقة للدعم في قرى الفرافرة
ولد ومات في أكتوبر .. ما لا تعرفه عن البطل الشاعر محمد محجوب
بسبب اختلاف موعد التسليم.. ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو فى شربين
لماذا أشاد صندوق النقد الدولي بإعادة تسعير البنزين في مصر؟.. أستاذ اقتصاد يجيب
لدعم سياحة المؤتمرات.. ختام "الدولي لجراحات الجهاز الهضمي والكبد" بالغردقة
اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل
اخبار النادى الاهلى اليوم.. إصابة خليفة حسام غالي.. ورحيل صالح جمعة الأبرز
بعد صورتها مع الديناصور.. إطلالة جذابة لـ هنا الزاهد فى المالديف
احترسي من استخدام مزيلات العرق والماكياج في العمل.. كارثة صحية
سمية الخشاب تكشف تطورات علاقتها بـ أحمد سعد بعد الطلاق
أغنية ما أسامح لـ أصالة تحصد 2.76 مليون مشاهدة على يوتيوب
عاوز يداري على سرقته.. الداخلية: موظف إدارى وراء إشعال النار فى مركز طبى بمصر القديمة
ركن سيارته أمام النقطة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي