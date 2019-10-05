اهم الأخبار.. أمريكا تتدخل في مفاوضات سد النهضة.. صندوق النقد الدولي يشيد بإعادة تسعير البنزين في مصر.. و642 أسرة تستحق الدعم في قرى الفرافرة

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.