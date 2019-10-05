شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»

قرر عروسان الخروج عن المألوف تمامًا وإقامة حفل زفاف غير تقليدي، لكن حفل زفافهما أثار موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وواجه العروسان انتقادات من قبل العديد من الرواد، والسبب في ذلك يرجع إلى أن "عبوات الجعة" كانت تعتبر عنصرًا أساسيًا في كافة التفاصيل المتعلقة بحفل الزفاف، حتى أن فستان العروس نفسه كان مغطى تقريبًا بعبوات الجعة الفارغة في مشهد يكاد لا يُصدق.



وانتشرت على الإنترنت مجموعة من اللقطات المصورة الخاصة بحفل الزفاف، وكما يتضح من خلال هذه اللقطات فإن العروس كانت تسير خلال مراسم عقد قرانها على ممر من صناديق الجعة التي وُضعت على الأرض بشكل عشوائي، وكذلك استبدلت باقة الزهور بمجموعة من عبوات الجعة الفارغة.



وكانت العروس، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها أو إلى المكان الذي أقيم به حفل زفافها، ترتدي فستانًا قصيرًا، لكن ذيل ذلك الفستان كان طويلًا ومغطى تمامًا بعبوات الجعة.



وليس ذلك فحسب، حيث أن كافة المتواجدين في حفل الزفاف كانوا يرتدون ملابس "كاجوال"، وحتى العريس نفسه.



وانتقد عدد كبير من الرواد حفل الزفاف بأكمله وفستان العروس بشكل خاص، حتى أن إحدى الرواد علقت قائلة: "من الواضح أن الزوجين يعشقان الجعة أكثر من الحياة نفسها"؛ وقال آخر: "من المؤكد أنهما سيندمان على ذلك فيما بعد"، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويُعتقد أن ذلك الحفل قد أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.