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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبدأ التسجيل فى المعادلة الأمريكية للأطباء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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قســم التعليـــم
انتهى مركز الاستشارات والتدريب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد الخطوات العملية الخاصة بإجراءات المعادلة الأمريكية للأطباء وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور محمد المليجي رئيس مجلس إدارة الاستشارات والتدريب، بأن نظام المعادلة الأمريكية للأطباء يتم من خلال خضوع الطلاب لإختبار الرخصة الطبية الأمريكي وهو الاختبار الذي يشترط أن يتجاوزه كل الأطباء من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية وتكمن أهميته أنه بدون هذا الاختبار لا يتمكن الطبيب من العمل فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه نتيجة لنقص أعداد الأطباء فى أمريكا وحاجة المجتمع الامريكى الى أطباء للعمل فى مختلف التخصصات تم نحو فتح المجال أمام هذه المعادلة وافساح المجال أمام طلاب جامعات العالم لاجتياز هذه الاختبارات التى تؤهلهم للحصول على الرخصة الطبية الأمريكية.

وبدأ مركز الاستشارات والتدريب بالجامعة فى التسجيل للمعادلة الأمريكية للأطباء تحت اشرف د. أحمد أبو الهنا مدير المركز وذلك من اجل تهيئة المناخ أمام طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاستفادة من هذه المعادلة ومن المقرر أن يحصل الدراس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باجتياز مراحل هذه المعادلة التى تتميز بأن الطالب يمكنه البدء فيها اثناء دراسته الجامعية وبالتالى سوف يتمكن من الحصول على رخصة مزاولة المهنة فور التخرج وهو ما يجعله قادر على اقتحام سوق العمل مباشرة.
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