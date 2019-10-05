Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للباحثين المصريين .. البحث العلمي توفر فرصة لحضور المدرسة الشتوية بروسيا .. تعرف على التفاصيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الأولى فى روسيا ديسمبر 2019 و التى تنظمها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية JINR .

وتطلق المدرسة الشتوية في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد، وتستهدف المدرسة شباب الباحثين المصريين (تحت 35 سنة) وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين.

لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على الرابط التالى :
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/732-2019-09-17-14-29-51

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء شبكة العلوم النووية NNS/ASRT للتنسيق بين الهيئات البحثية فى مصر والخارج بين المجتمعات والهيئات المستفيدة من الأبحاث والدراسات فى العلوم النووية، وتضم هذه الشبكة العديد من الشبكات الفرعية التى تعمل فى الفروع المتخصصة للعلوم النووية، وترتبط باتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية مع مراكز بحثية عالمية متقدمة بهدف نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة للمجتمعات العلمية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشروط والتسجيل.. البحث العلمي تفتح باب التقدم المدرسة الشتوية بروسيا

البحث العلمي تطلق برنامج الزيارات البحثية مع بولندا .. تعرف على التفاصيل

منح علمية للطلاب والباحثين فى روسيا وبولندا وسلوفاكيا.. اعرف طريقة التقديم

تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي.. التعليم العالي تعلن عن منح للطلاب والباحثين.. فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الحادية عشر بروسيا.. ومنح للدراسة في سلوفاكيا والمكسيك

البحث العلمي تفتح باب التقدم لعضوية اللجان الوطنية.. تعرف على التفاصيل

أكاديمية البحث تطلب علماء لشغل عدة مناصب.. اعرف طريقة التقديم

ترشيحاتنا

لفظ خارج.. هيفاء وهبي تهاجم متابعًا على انستجرام انتقد صورها

ميدو يكشف لأول مرة تفاصيل حواره مع ميتشو قبل لقاء الزمالك .. فيديو

الأهلي ينتظر موافقة فايلر لضم كهربا في يناير المقبل

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان بالدوري المصري

العامري فاروق يكشف حقيقة الانقسامات داخل مجلس النادي الأهلي.. فيديو

حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»