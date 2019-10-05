للباحثين المصريين .. البحث العلمي توفر فرصة لحضور المدرسة الشتوية بروسيا .. تعرف على التفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الأولى فى روسيا ديسمبر 2019 و التى تنظمها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية JINR .



وتطلق المدرسة الشتوية في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد، وتستهدف المدرسة شباب الباحثين المصريين (تحت 35 سنة) وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين.



لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على الرابط التالى :

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/732-2019-09-17-14-29-51



ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء شبكة العلوم النووية NNS/ASRT للتنسيق بين الهيئات البحثية فى مصر والخارج بين المجتمعات والهيئات المستفيدة من الأبحاث والدراسات فى العلوم النووية، وتضم هذه الشبكة العديد من الشبكات الفرعية التى تعمل فى الفروع المتخصصة للعلوم النووية، وترتبط باتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية مع مراكز بحثية عالمية متقدمة بهدف نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة للمجتمعات العلمية المصرية.