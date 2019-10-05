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رياضة

ميدو: لاعب وحيد يمنع محمد صلاح من ارتداء شارة قيادة المنتخب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة على اقتراب محمد صلاح من ارتداء شارة قيادة منتخب مصر.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني تحوت عبر شاشة صدى البلد "اراحة محمد صلاح من معسكر مصر المقبل له إيجابيات مثل منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين".

وأضاف "أؤيد فكرة منح شارة الكابتن لمحمد صلاح، ولكن في حالة واحدة وهي عدم انضمام أحمد فتحي لصفوف المنتخب".
متابعًا "أحمد فتحي تاريخ كبير ولا يمكن أن يتم سحب شارة القيادة منه".

وعن عبد الله السعيد اللاعب الأقدم من محمد صلاح "عبد الله السعيد من أفضل صانعي اللعب في تاريخ مصر، ولكن منح شارة القيادة لمحمد صلاح في وجوده أمر منطقي".
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