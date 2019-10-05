احترفي طريقة عمل الزيتون المراكشي المشرمل

هل تتلهفين ألى أكتشاف طريقة عمل الزيتون المراكشي المشرمل ،وتودين أن تصبحي ماهرة فى تحضيرة كالمغربيات ،تقدم لك الشيف زينب مصطفى طريقة عمل الزيتون المخلل المشرمل .
مقادير الزيتون المراكشي المشرمل
ربع كيلو زيتون أخضر مخلي
ربع كيلو زيتون أسود مخلىي
ربع كيلو زيتون كلاماتا
ليمونة مخللة مغربية مفرومة ناعم
1 ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة زعتر
6 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة هريسة
نصف ثمرة فلفل أحمر مفروم
نصف ثمرة فلفل أصفر مفروم
نصف ثمرة فلفل أخضر مفروم
رشة شطة جافة
1 كوب زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
طريقة تحضير الزيتون المراكشي المشرمل
* ينقع الزيتون في ماء مغلي حتى التخلص من الملح الزائد لمدة 20 دقيقة
* تخلط كل المكونات
* توضع في برطمان نظيف جاف
* يوضع في الثلاجة لمدة 3 أيام حتى تمتزج المكونات
* يقدم مع الأكلات المختلفة حسب الرغبة
* يستخدم لمدة 7 أيام فقط
مقادير الزيتون المراكشي المشرمل
ربع كيلو زيتون أخضر مخلي
ربع كيلو زيتون أسود مخلىي
ربع كيلو زيتون كلاماتا
ليمونة مخللة مغربية مفرومة ناعم
1 ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة زعتر
6 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة هريسة
نصف ثمرة فلفل أحمر مفروم
نصف ثمرة فلفل أصفر مفروم
نصف ثمرة فلفل أخضر مفروم
رشة شطة جافة
1 كوب زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
طريقة تحضير الزيتون المراكشي المشرمل
* ينقع الزيتون في ماء مغلي حتى التخلص من الملح الزائد لمدة 20 دقيقة
* تخلط كل المكونات
* توضع في برطمان نظيف جاف
* يوضع في الثلاجة لمدة 3 أيام حتى تمتزج المكونات
* يقدم مع الأكلات المختلفة حسب الرغبة
* يستخدم لمدة 7 أيام فقط