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احترفي طريقة عمل الزيتون المراكشي المشرمل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
أحترفي طريقة عمل
أحترفي طريقة عمل الزيتون المراكشي المشرمل
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أسماء عبد الحفيظ
هل تتلهفين ألى أكتشاف طريقة عمل الزيتون المراكشي المشرمل ،وتودين أن تصبحي ماهرة فى تحضيرة كالمغربيات ،تقدم لك الشيف زينب مصطفى طريقة عمل الزيتون المخلل المشرمل .

مقادير الزيتون المراكشي المشرمل

ربع كيلو زيتون أخضر مخلي
ربع كيلو زيتون أسود مخلىي
ربع كيلو زيتون كلاماتا
ليمونة مخللة مغربية مفرومة ناعم
1 ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة زعتر
6 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة هريسة
نصف ثمرة فلفل أحمر مفروم
نصف ثمرة فلفل أصفر مفروم
نصف ثمرة فلفل أخضر مفروم
رشة شطة جافة
1 كوب زيت زيتون
ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير الزيتون المراكشي المشرمل

* ينقع الزيتون في ماء مغلي حتى التخلص من الملح الزائد لمدة 20 دقيقة

* تخلط كل المكونات

* توضع في برطمان نظيف جاف

* يوضع في الثلاجة لمدة 3 أيام حتى تمتزج المكونات

* يقدم مع الأكلات المختلفة حسب الرغبة

* يستخدم لمدة 7 أيام فقط
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