جمال بخيت يكشف كواليس تأليف أوبريت قد الدنيا.. فيديو

قال الشاعر الكبير جمال بخيت، إن مصر كانت في ظرف صعب جدا بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الجميع شاهد هذه اللحظات السوداء في تاريخ مصر، من فوضى وحرائق.



وأضاف جمال بخيت، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه تم التواصل معه لكتابة كلمات أوبريت في ذكرى حرب أكتوبر عام 2013.



وأوضح الشاعر الكبير جمال بخيت، أنه استغل الفرصة، لاستعادة تاريخ مصر النضالي منذ عصر أحمس، وكتب "مصر أم الدنيا .. قد الدنيا".

