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تعليم

احتفالا بذكرى أكتوبر.. أول إجازة رسمية في العام الدارسي الجديد غدا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
العام الدراســي الجديد
العام الدراســي الجديد
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدًا الأحد سيشهد العام الدراسي الجديد 2019/2020 أول إجازة رسمية تتوقف بسببها الدراسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الخريطة الزمنية الرسمية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كانت قد أقرت أن يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019، سيكون اجازة رسمي احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2298 لسنة 2019 باعتبار يوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر عام 2019 میلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضح أن هذا القرار يسري في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.
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