في مقدمتهم ياسين التهامي .. منشدون يحيون احتفالات ميلاد سلطان الصعيد في أسيوط.. شاهد

شارك عدد من المنشدين في مقدمتهم شيخ المنشدين ياسين التهامي على إحياء ليلة الاحتفال بميلاد العارف بالله الشيخ أحمد الفرغل " سلطان الصعيد " بمدينة أبوتيج في أسيوط.





وحرص الآلاف من المريدين على حضور حلقات الإنشاد التي اقيمت في ساحة سلطان الصعيد مساء أمس الجمعة وتفاعل الحضور مع المنشدين بإقامة حلقات الحضرة أمام منصة المنشدين.





وكان الآلاف من أبناء الطرق الصوفية من أتباع السلطان الفرغل توافدوا على زيارة ضريح الشيخ أحمد الفرغل والمشاركة فى الاحتفال لتقديم الخدمات إلى ضيوف الاحتفال، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة ، وتصدرت وجبات " الزلابية والنابت " المشهد لتقديمها لزوار ضريح العارف بالله الشيخ أحمد الفرغل.





يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بالسلطان الفرغل، ولد في القرن التسع الهجري بقرية بني سميع التابعة لمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريج ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وقد توفي السلطان الفرغل سنة 850 هجريا.



