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رياضة

الحذاء الذهبي .. ليفاندوفسكي يتصدر وأجويرو ثانيًا وصلاح خارج الخدمة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
ليفاندوفيسكي
ليفاندوفيسكي
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أحمد هاني
أشعل الصراع مبكرًا على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 10 أهداف.

ويحتل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 8 أهداف، يليه تامى أبراهام مهاجم تشيلسى الشاب بـ7 أهداف.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول بعد أن كان منافسًا شرسًا في الفترة الأخيرة وبالتحديد آخر نسختين حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في الفترة الاخيرة بالدوري الإنجليزي.

وتقضي لوائح الحذاء الذهبي الأوروبي بمنح نقطتين مقابل كل هدف يتم تسجيله في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" بينما يحتسب الهدف في دوريات المستوى الثاني بنقطة ونصف النقطة، ويحتسب في دوريات المستوى الثالث والأخير بنقطة وحيدة.
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