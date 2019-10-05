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رياضة

خطأ إداري.. ميدو يكشف سبب عدم قيد أيمن حفني فى مصر المقاصة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
ايمن حفني
ايمن حفني
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حسن العمدة
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن خطأ إداري من إدارة الفريق وراء عدم قيد أيمن حفني في قائمة مصر المقاصة.

وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "خطأ عدم قيد أيمن حفني بسبب الإدارة لكننا نتحمله جميعا كفريق المقاصة لأننا بيت واحد".

وأكمل : "عدم قيد أيمن حفني صفعة كبيرة لي، كذلك الرواندي كيفين مالجيه ومحمد التوني".

وتابع : "حزين على حفني لشخصه قبل كونه لاعبا، فكان مستواه جيد بالمباريات الودية، سننتظر الانتقالات الشتوية لنرى هل سيحدث تغيير بالقائمة أم لا".
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