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منوعات

فرط حركة.. طفلة تتسبب في طرد والدتها من العمل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسببت الطاقة المفرطة للطفلة جوليا البالغة من العمر 4 سنوات في طرد والدتها من العمل بسبب ما قامت به من فوضى في يوم العمل مع والدتها .

بدأ الأمر يزيد عن حده بعد أن تم رفض إبنتها من أكثر من حضانة ومدرسة بسبب فرط حركتها وسلوكها العدواني مع زملائها، فقد تجدها تتسلق على الآثاث بسرعة وتحدث فوضى في المكان بشكل سريع للغاية ، حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" .

فضلا عن سوء معاملتها للأطفال الآخرين ، فهي سريعة الانفعال وتضرب زملائها وتسببت في جرح أحد زملائها بعد أن دفعته أثناء اللعب .

قررت والدتها أنه لا مفر ولن يتحملها أحد سوا والدتها ولن يهتم بها الآخرون بالقدر الذي تقوم به والدتها فأصطحبتها معها إلى العمل ، قامت بتخريب المكتب وتسببت في طرد والدتها من عملها .
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