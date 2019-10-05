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5 أطعمة توقف عن تناولها فورا... تسبب الحموضة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
5 أطعمة توقف عن تناولها
5 أطعمة توقف عن تناولها فورا ...تسبب الحموضة
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أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغذية، من تناول بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها فورا لأنها تسبب الحموضة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون على المدى الطويل بالحموضة .

1.الكافيين .. مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية تسبب حرقة المعدة عند النساء الحوامل يجب عدم تناول أكثر من 1-2 كوب في اليوم و من الأفضل عدم تناول المشروبات الغازية طوال فترة الحمل.

2. الجبن .. المحتوى المرتفع من الدهون في الجبن يسبب الحموضة كما أن محتواها العالي من الدهون تبطئ عملية الهضم ، مما يؤدي إلى زيادة في الضغط على المعدة ، والتي بدورها تدفع الأحماض مرة أخرى إلى المريء ، مما تسبب حرقة .

3. لحم البقر .. عالية في الدهون وتسبب حرقة في المعدة .

4. الشوكولاته .. غنية بالكافيين وتسبب الحموضة بسبب زيادة إفراز العصارات المعدية .

5- الأطعمة الحارة .. الغنية بالتوابل تعزز حرقة المعدة أيضا بشكل كبير .
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