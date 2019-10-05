صعب تلعب بعد أفريقيا.. خالد جلال يكشف سبب خسارة الزمالك الدوري

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك، أنه لم يحقق بطولة الدوري بالموسم الماضي بسبب ظروف كثيرة.
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أحقق بطولة الدوري بسبب إصابة جنش، التي جاءت في وقت صعب للغاية ومركز الحارس هو الوحيد الذي من الصعب تغييره، فكان هناك عدم توفيق".
وأكمل ، "الوضع في مصر كان مغلوط، لا يمكن أن تلعب بطولة إفريقيا وتعود للعب 3 مباريات بالدوري، لو قدمت أفضل ما لديك بالتدريبات لكن تكون في كامل لياقتك، أقمنا معسكر الأهلي لم يقيمه، وحجم مبارياتنا كانت أقوى منهم".
وأتم، "تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الجونة، وواجهنا ظروف أخرى كثيرة مثل رحيل كهربا، فكان هناك عدم تركيز داخل صفوف الفريق".
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أحقق بطولة الدوري بسبب إصابة جنش، التي جاءت في وقت صعب للغاية ومركز الحارس هو الوحيد الذي من الصعب تغييره، فكان هناك عدم توفيق".
وأكمل ، "الوضع في مصر كان مغلوط، لا يمكن أن تلعب بطولة إفريقيا وتعود للعب 3 مباريات بالدوري، لو قدمت أفضل ما لديك بالتدريبات لكن تكون في كامل لياقتك، أقمنا معسكر الأهلي لم يقيمه، وحجم مبارياتنا كانت أقوى منهم".
وأتم، "تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الجونة، وواجهنا ظروف أخرى كثيرة مثل رحيل كهربا، فكان هناك عدم تركيز داخل صفوف الفريق".