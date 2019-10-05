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رياضة

صعب تلعب بعد أفريقيا.. خالد جلال يكشف سبب خسارة الزمالك الدوري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:40 ص
خالد جلال
خالد جلال
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حسن العمدة
أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك، أنه لم يحقق بطولة الدوري بالموسم الماضي بسبب ظروف كثيرة.‏

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أحقق بطولة الدوري ‏بسبب إصابة جنش، التي جاءت في وقت صعب للغاية ومركز الحارس هو الوحيد الذي من الصعب تغييره، فكان هناك عدم ‏توفيق".‏

وأكمل ، "الوضع في مصر كان مغلوط، لا يمكن أن تلعب بطولة إفريقيا وتعود للعب 3 مباريات بالدوري، لو قدمت أفضل ‏ما لديك بالتدريبات لكن تكون في كامل لياقتك، أقمنا معسكر الأهلي لم يقيمه، وحجم مبارياتنا كانت أقوى منهم".‏

وأتم، "تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الجونة، وواجهنا ظروف أخرى كثيرة مثل رحيل كهربا، فكان هناك عدم تركيز ‏داخل صفوف الفريق".‏
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