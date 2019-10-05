جروس جازف بلاعبيه.. خالد جلال: مينفعش أدوس على لاعب مصاب

"جروس كان يجازف بلاعبيه" بهذه الكلمات بدأ خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك حديثه.



وقال جلال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: جروس كان لا يخشى اشراك اللاعبين وهم مصابين، "مينفعش أدوس على اللاعبين"



واختتم ، اتذكر عندما كنت مديرا فنيا وقبل مباراة الحرس أوباما وعبد الله جمعة اشتكوا من الإجهاد، ولم يشتركوا في المباراة.

